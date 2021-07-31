إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قرارته .. الغنوشي يهدد : لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس

الشارقة - اميمة ياسر - لمح رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بنشر العنف والإرهاب فى تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قرارته.

وقال راشد الغنوشي فى مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس"، فيما هدد إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته الأخيرة المتعلقة بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا وإقالة الحكومة.

تهديد أوروبا

كما هدد الغنوشي إيطاليا وأوروبا قائلًا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير، مشددًا على رفض تعيين أي رئيس وزراء دون موافقة البرلمان.

وفي وقت سابق، اعترف زعيم حركة "النهضة" بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّدًا أنّ حزبه يتحمّل جزءًا من المسؤولية.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة.

تقديم تنازلات

إلى جانب ذلك، أكّد الغنوشي استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعيًا إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".

كما أشار الغنوشي إلى أنه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتم التوافق عليها فإنّه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، مشدّدًا على أنه "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".