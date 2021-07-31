شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توجهات الدولة لتنمية التجارة الدولية.. ترشيد الاستيراد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع التجارة الخارجية أحد أهم القطاعات التى عملت الحكومة المصرية على تنميتها خلال السنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقد وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 6 محاور ببنهوض بقطاع التجارة الدولية، نستعرضها فيما يلى:
1- الاهتمام بالإقليمية (المنطقة العربية - القارة الإفريقية).
2- تبنى استراتيجية التوجه التصديري ارتكازا على المزايا التنافسية
3- تعزيز الجهود الرامية إلى ترشيد عمليات الاستيراد
4- مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة
5- تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية لتعظيم القيمة المضافة من الحركة الملاحية العابرة للقناة
6- الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية - التسويق الإلكترونى)