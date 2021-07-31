تعرف على توجهات الدولة لتنمية التجارة الدولية.. ترشيد الاستيراد أبرزها

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع التجارة الخارجية أحد أهم القطاعات التى عملت الحكومة المصرية على تنميتها خلال السنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012