السيطرة على حرائق شمال لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تمكنت 4 مروحيات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، أمس، من السيطرة على الحرائق الضخمة التي تمددت أمس الأول، في خراج بلدة «اكروم» في منطقة عكار شمالاً ومنع تمددها نحو المنازل. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن المروحيات التي بدأت عملها صباح أمس، تواصل تبريد البؤر الساخنة التي تعجز آليات الإطفاء عن الوصول إليها وتتابع عملها لإخماد الحرائق في وادي عودين في بلدة «عندقت» والتي تراجعت حدتها بشكل كبير بعدما فقد الوادي جزءاً كبيراً من غطائه الحرجي.

وأضافت الوكالة الوطنية أن فرقاً من الجيش والدفاع المدني والناشطين البيئيين وشباب بلدة «القبيات» تمكنوا من التعامل سريعاً مع تجدد اشتعال النيران صباح أمس، في غابتي «المرغان» و«القطلبة» في البلدة.