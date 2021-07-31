شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهاجم موكب تشييع شهيد شمال الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، موكب تشييع الشهيد شوكت عوض (20 عاما)، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة بكثافة صوب آلاف المواطنين، الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد الذي ارتقى أمس الأول متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه وبطنه، حيث أدخل إلى غرفة العمليات، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وكان موكب التشييع قد انطلق من المستشفى الأهلي وصولا إلى منزل عائلته، التي ألقت عليه نظرة الوداع، ومن ثم حمل على أكف المشيعين، تجاه مقبرة الشهداء، حيث هاجمهم جيش الاحتلال وطاردهم في شوارع البلدة وأزقتها، واعتلى أسطح منازل المواطنين، حيث اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي نابلس، أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال عالجت ميدانيا 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وأدى المواطنون صلاة الجمعة وسط القرية، قبل أن ينطلقوا في المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة الشرقية.

وتشهد القرية منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.