شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن استهداف سفينة إسرائيلية قبالة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة: إن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة عمان في بحر العرب.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن التحقيق جارٍ في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قالت المجموعة العسكرية البريطانية: إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

فيما قالت شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيليين: «إن ناقلة تديرها وتحمل منتجات بترولية تعرضت الخميس لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل العمانية»، ووصفت الحادث بأنه قرصنة محتملة.

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي توفر معلومات عن الأمن البحري، قالت في وقت سابق إنه لم يكن عملا من أعمال القرصنة.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا. منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية في 2018، كانت هناك سلسلة من الهجمات على سفن في المنطقة يشتبه في أن طهران نفذتها.

وقالت زودياك ماريتايم ومقرها لندن على موقعها الإلكتروني: إن الناقلة التي تعرضت للهجوم هي «ميرسر ستريت»، وهي مملوكة لشركة يابانية.

وكانت إيران وإسرائيل قد تبادلتا على مدى الأشهر الماضية الاتهامات بالهجوم على سفن تابعة للدولتين.