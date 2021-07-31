النائبة رحاب عبد الغنى: قانون تنمية البحيرات يعمل على حماية الثروة السمكية

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد، سيكون له دور مهم وبارز في حل العديد من الأزمات والمشكلات.

وأضافت رحاب عبد الغني، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة سيواجه مشكلات تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية، مشيرة الى أن هذا القانون سيعمل على مواجهة التنازع فيما بينها.

وذكرت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون حماية وتنظيم الثروة السمكية الجديد ، يعمل تنظيم مباشرة الصيد وحماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات.