السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار تونس

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وقال وزير الخارجية السعودي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه جدد خلال اللقاء "موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن وزير الخارجية نقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي لقيس سعيد ولحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

جرى خلال اللقاء استعراض الوضع الحالي في تونس، وما اتخذه الرئيس سعيد "من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي".

وبحسب الخارجية السعودية، ثمن رئيس تونس "وقوف المملكة الدائم مع بلاده"، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأكد أن "الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبّة المملكة العربية السعودية والتي تُرسّخ، مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أكّد رئيس الجمهورية تمسّكه بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال أن "المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".

كما جدد وزير الخارجية "ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره"، مجدّدا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحديات التي تعترضها.