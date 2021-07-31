القضاء التونسي يحقق مع 4 من أعضاء النهضة بتهمة العنف

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأنباء الرسمية إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد نفذت اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي رشق خلاله أعضاء الحزب ومواطنين بعضهم البعض بالحجارة والزجاجات.

وجاءت الأحداث عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه في مسعى لحل أزمة مطولة شابت الحياة السياسية في البلاد.