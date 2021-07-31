دعوات إلى حماية الوثائق الإدارية ومنع إتلافها

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

دعت السلطات التونسية أمس، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق الإدارية من الإتلاف أو الإخفاء وسط تقارير عن محاولات إتلاف وثائق تدين بعض الوجوه الحزبية والسياسية بالفساد.

وطالبت «مؤسسة الأرشيف» التونسية في بيان، جميع موظفي الدولة إلى الإبلاغ عن أي محاولة لإلحاق أي ضرر بالوثائق الإدارية، مؤكدةً أنها بدأت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات إتلاف وثائق.

وحذرت المؤسسة من أن «أعمال الإتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على إثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة».

كما حذرت من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه «يمكن استخدام هذه المسألة لبث البلبلة وإلهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة».