تونس الأولى عالمياًً في انتشار سلالة «دلتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت تونس أمس، أن نسبة انتشار السلالة المتحورة الهندية «دلتا» بلغت 90 بالمئة من مجموع الإصابات بفيروس كورونا، ما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً في انتشار هذا المتحور.

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة التونسية رياض دغفوس في تصريح صحفي إن النسبة في تونس تجاوزت نطاق انتشار هذا المتحور في الهند حيث ظهر لأول مرة، موضحاً أن مخاطر هذه السلالة سريعة الانتشار تتطلب الالتزام بقواعد الوقاية والإسراع في إنجاز حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد تقدماً مهماً في وقت تقدر فيه نسبة الملقحين بجرعتين بـ10 بالمئة من المعنيين بالتطعيم، مؤكداً أن هدف السلطات الصحية يتمثل في رفع عدد الأشخاص المطعمين ليصل إلى 100 ألف يومياً من أجل التوصل إلى تطعيم 50 % من التونسيين قبل حلول شهر أكتوبر المقبل.

وبين في سياق آخر، أن وزارة الصحة التونسية تركز على إتمام عمليات التلقيح للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 50 عاماً تليهم الفئات الأقل سناً إلى حين الوصول إلى تطعيم فئتي الشباب ثم الأطفال.