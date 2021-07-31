4 قتلى بحرائق الغابات في تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أنقرة (وكالات)

أعلنت السلطات التركية أنه تمت السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحل تركيا على البحر المتوسط ما أودى بحياة 4 أشخاص وإخلاء عشرات القرى من قاطنيها.

وقال وزير الزراعة التركي بكر باكديميرلي أمس: «تمت السيطرة على 57 حريقاً من أصل 71 اندلعت في أنحاء البلاد».

واندلعت حرائق منفصلة في غابات تقع في غابات منافغات وألانيا وأضنة ومرسين وبودروم ومرمريس، بالقرب من المواقع السياحية المطلة على البحر المتوسط في جنوب تركيا، لكنّها سرعان ما وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان بسبب الرياح العاتية.

وأسفرت الحرائق عن مقتل 4 أشخاص، أحدهم رجل يبلغ من العمر 25 عاماً كان في طريقه لمدّ يد العون في منطقة أتت عليها النيران في مرمريس، وفقاً لقناة «إن تي في» التلفزيونية الإخبارية.

والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والإسطبلات في قرى عديدة.

وأمام اتّساع رقعة الحريق، أخلت السلطات عشرات القرى من سكّانها، كما أخلت فنادق في مدينة بودروم السياحية من نزلائها.

ويحاول أكثر من 4 آلاف إطفائي بمؤازرة مروحيات وطائرات، السيطرة على الحرائق.

ونظراً لاندلاع حرائق عدة في الوقت نفسه، تقول السلطات التركية، إنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه الحرائق مفتعلة.

وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أمس: «من أشعل هذه الحرائق؟ لدينا شكوك، كل مؤسساتنا تجري تحقيقاً دقيقاً في هذا الموضوع، وقبض على مشتبه بهم».

وأوقف 5 أشخاص في العثمانية للاشتباه بصلتهم باندلاع حرائق في هذه المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الخاصة «ديميرورين» أنه يعتقد أيضاً أن ولدين أشعلا النار التي اجتاحت مرمريس عن طريق الخطأ.

وساعدت طائرات من روسيا وأوكرانيا في إخماد النيران وانضمت إليها طائرة أخرى من أذربيجان.

واندلعت حرائق غابات في دول أخرى بالمنطقة إذ نشب أكثر من 40 حريقاً في اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وفقاً لما أعلنته السلطات هناك.