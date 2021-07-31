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مقتل إرهابيين شرقي روسيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

تمكنت القوات الأمنية الروسية خلال عملية أمنية خاصة من قتل اثنين من الإرهابيين الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة «تومين» شرقي روسيا.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان له بحسب وكالة «نوفوستي» للأنباء، أن قواته تمكنت من كشف خلية إرهابية لتنظيم «داعش» في «تيومين»، كان أعضاؤها يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المزدحمة بالمنطقة واندلع إطلاق نار متبادل بين القوات الأمنية والمسلحين عند محاولة رجال الأمن القبض عليهما مما أدى إلى مقتلهما دون إصابة أي شخص من قوات الأمن والسكان المحليين.
وكشف البيان عن العثور خلال العملية على عبوة ناسفة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال ومطبوعات مختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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