سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

المناطق - وكالات:

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.

فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 146.36 نقطة بما يعادل 0.42 في المئة إلى 34938.17 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 23.58 نقطة أو 0.53 في المئة ليسجل 4395.57 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 101.51 نقطة أو 0.69 في المئة إلى 14676.76 نقطة.