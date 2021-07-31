شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: آثار خطيرة لتقليص البعثات الأمريكية في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لتقليص عدد العاملين في البعثات الأمريكية الدبلوماسية في روسيا، نتيجةً للقيود التي فرضتها موسكو بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صادر أمس: إن الحكومة الروسية ستمنع الولايات المتحدة ابتداءً من أغسطس المقبل من توظيف أشخاص روس أو من دولة أخرى في ممثلياتها الدبلوماسية داخل أراضيها، ولا يستثنى من ذلك إلا أفراد الأمن.

وأضاف بلينكن: أنه لسوء الحظ سيؤدي هذا الإجراء إلى الاستغناء عن 182 موظفاً محلياً وعشرات من الشركاء المتعاقدين مع السفارة في موسكو والمواقع الدبلوماسية الأخرى داخل البلاد.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه لأن هذه الإجراءات سيكون لها آثار خطيرة على العمل الدبلوماسي الأمريكي في روسيا.

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