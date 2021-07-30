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الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:37 مساءً, 30 يوليو 2021 م

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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 766 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد – 19) وشفاء 1251 حالة، وخمس حالات وفاة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 397098 ، وإجمالي عدد المتعافين 382826، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 2314.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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