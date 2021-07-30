شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تعديل فترة منع التجول لتصبح من ١٠ مساء إلى ٥ صباحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر أمر رئاسي تونسي بتعديل فترة منع التجول لتصبح من ١٠ مساء إلى ٥ صباحا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيِّد، جدد حرصه على تطبيق القانون والدستور، واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان استمرارية الدولة.

وأضاف الرئيس سعيِّد خلال تكليف رضا غرسلاوي أمس، بتسيير وزارة الداخلية، وفق موقع رئاسة الجمهورية التونسية، أن هذا التكليف يندرج في إطار ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق، مؤكداً أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، من وراء الستار، وأن الدولة مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور.