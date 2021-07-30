انت الان تتابع خبر 'قطع شجرة' يتسبب بخلافٍ عائلي ويوقع ضحايا في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 5 أشخاص جراء خلافات عائلية بسبب "قطع شجرة" في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات بين عائلة على قطعة ارض تطورت بعد قطع شجرة من الارض، الى مشادات كلامية وبعدها اسلحة خفيفة".
وأشار المصدر إلى "قيام أحد أفراد العائلة بقتل اثنين من اخوته بالإضافة إلى أبن أخيه، وإصابة اثنين من النساء، في محافظة بابل".
وأشار المصدر إلى "قيام أحد أفراد العائلة بقتل اثنين من اخوته بالإضافة إلى أبن أخيه، وإصابة اثنين من النساء، في محافظة بابل".