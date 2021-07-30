'قطع شجرة' يتسبب بخلافٍ عائلي ويوقع ضحايا في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات بين عائلة على قطعة ارض تطورت بعد قطع شجرة من الارض، الى مشادات كلامية وبعدها اسلحة خفيفة".

وأشار المصدر إلى "قيام أحد أفراد العائلة بقتل اثنين من اخوته بالإضافة إلى أبن أخيه، وإصابة اثنين من النساء، في محافظة بابل".

