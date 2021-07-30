محافظ صلاح الدين يصدر توجيهاً بعد الاعتداء الإرهابي الأخير

وقال الجبر في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "تلك الهجمات مؤشر خطير وعلينا جميعاً ان نعي الخطر، وان يعمل الجميع لعدم وقوع مثل تلك الهجمات"، موجها الاجهزة الامنية بسرعة التحقيق، وتقديم الجناة الى العدالة، ومحاسبة المقصرين.واضاف، "اننا يجب ان نعمل جميعاً على عودة النازحين واعادة الاستقرار بالكامل وفرض السلم المجتمعي، واعادة اللحمة الوطنية بين ابناء المناطق".

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

فيما أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، بان "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن 7 شهداء و 17 مصابا بينهم من القوات الأمنية".

