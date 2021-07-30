بيان رسمي حول الاعتداء على مجلس عزاء في صلاح الدين

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

وأضافت، "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".



وكان مصدر أمني قد أفاد للسومرية نيوز، بان "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن 5 شهداء و 17 مصابا بينهم من القوات الأمنية".