برلمانية مغربية لـ"الخليج 365": جهود الملك أرست الاستقرار في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجهوده المتواصلة قد ساهمت في إرساء وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت العزاوي، في تصريح لـ"الخليج 365" أنه وبالموازاة مع تخليد الشعب المغربي الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، يُمكن الحديث عن حصيلة حافلة بأحداث مهمة واستثنائية.

وزادت أن هذه السنة الجديدة من حُكم الملك محمد السادس للمغرب، تأتي في ظل استمرار هذه الجائحة، والتي أبانت عن مجهودات جبارة ورؤية سديدة للملك، جعل فيها المواطن المغربي على رأس الأولويات.

هذا العام، تقول العزاوي، تكلل بالعديد من الإنجازات على المستوى الدبلوماسي، كالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واستمرار الدعم الدبلوماسي الدولي للطرح المغربي على مستوى هذا الملف، خاصة من خلال القنصليات المتواجدة بمدينتي العيون والداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي نفس السياق، سجلت العزاوي أهمية المجهودات التي قام بها المغرب للمساهمة على المستوى الإقليمي في إرساء الاستقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية وكذلك الأفريقية.

كما عرفت السنة الأخيرة إطلاق ورش اجتماعية ثورية حقيقية من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، وإخراج النموذج التنموي الجديد والذي يرسم المعالم الكبرى للطموح المجتمعي في أفق سنة 2035.

وختمت بالقول: "نعتز ونفتخر بتسارع المنجزات الملكية في سنة الأخيرة بفضل الحكمة الملكية والنظرة الإستشرافية المستقبلية الطموحة، لا على المستويات الداخلية كما سبق وأن أشرت أو على المستويات الإقليمية و الدولية، في إطار تعزيز خيارات كبرى طبعت العهد الجديد من قبيل تكريس الخيار الديمقراطي الحداثي".

وفي الثلاثين من يوليو/تموز لكل عام، يحتفل الشعب المغربي بذكرى عيد العرش، والتي تتزامن وتاريخ تربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه.