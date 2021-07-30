شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توجهات خطة التنمية بقطاع الصحة.. التوعية بخطورة انتشار الأوبئة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء تحليل التأثيرات الاقتصادية لتداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، تبرز أهمية التوجهات الحديثة التى تتبناها خطة التنمية لعام 21/2022، لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته ومن أهم هذه التوجهات فى قطاع الصحة ما يلى:

- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوسع فى الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على كافة مستوياتها

- تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية

- التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض