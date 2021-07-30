"بسبب نضارة".. مصرع شابين غرقًا في مياه النيل بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
لقي شابين مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقًا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعدما نزل أحدهما إلى المياه لإحضار نظارته فجرفه التيار، وعند محاولة صديقه إنقاذه لحق به.
وتمكن الصيادين من انتشال جثتي الصديقين، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
استقبلت مستشفى المنصورة الدولي كل من أحمد حسن عبدالمنعم محمد، 30 عامًا، ومحمد طارق محمد أحمد حسان، 30عامًا، جثتين هامدتين ويرتديان ملابسهما، ولا توجد بهما إصابات.
وأكد تقرير مفتش صحة ثان المنصورة، أنه بمعاينة الجثتين تبين أن كل منهما به زرقة في الوجه نتيجة استفكسيا الغرق، ويوجد تدفق مياه من الفم ولا توجد إصابات أخرى.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.