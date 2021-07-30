"بسبب نضارة".. مصرع شابين غرقًا في مياه النيل بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي شابين مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقًا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعدما نزل أحدهما إلى المياه لإحضار نظارته فجرفه التيار، وعند محاولة صديقه إنقاذه لحق به.

وتمكن الصيادين من انتشال جثتي الصديقين، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

استقبلت مستشفى المنصورة الدولي كل من أحمد حسن عبدالمنعم محمد، 30 عامًا، ومحمد طارق محمد أحمد حسان، 30عامًا، جثتين هامدتين ويرتديان ملابسهما، ولا توجد بهما إصابات.

وأكد تقرير مفتش صحة ثان المنصورة، أنه بمعاينة الجثتين تبين أن كل منهما به زرقة في الوجه نتيجة استفكسيا الغرق، ويوجد تدفق مياه من الفم ولا توجد إصابات أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.