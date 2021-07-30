السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب ا):

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن وقوف بلاده إلى جانب تونس ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى الوزير السعودي الرئيس قيس سعيد اليوم في زيارة نقل خلالها رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد الله.

وقال الوزير في تصريح إعلامي في القصر الرئاسي إن المملكة السعودية "تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا".

وأضاف الوزير "أن المملكة تقف الى جانب تونس في تحدياتها الصحية والاقتصادية بما يساعد على تخفيف آثارها على المجتمع التونسي وتدعو المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب تونس في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة".

ويجري الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالات مكثفة مع الدول العربية والصديقة وشركاء تونس الدوليين لبعث رسائل طمأنة، بشأن احترامه للدستور والحقوق والحريات غداة اعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ الأحد الماضي وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.