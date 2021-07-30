كيف سترد إسرائيل على استهداف إيران لإحدى سفنها في الخليج؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

عقد اجتماع مساء اليوم الجمعة بين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي في أعقاب هجوم على سفينة تقودها شركة إسرائيلية في الخليج.

وقال مصدر سياسي تعليقا عن الحادث في تصريح للتلفزيون العبري: “إيران تزرع العنف والدمار في كل ركن من أركان المنطقة.. المعركة ضدها ستستمر”.

وقال المصدر نفسه: “بدافع حرصهم على مهاجمة هدف إسرائيلي، جرم الإيرانيون أنفسهم بقتل مدنيين أجانب.. إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط إنها مشكلة عالمية، وسلوكها يهدد الشحن والتجارة العالمية”.

وأفادت القناة بأن السفينة المملوكة لشركة يابانية ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت للهجوم في الليل من قبل طائرة بدون طيار على ما يبدو أنها انتحارية.

وأشارت إلى أن السفينة شقت طريقها من تنزانيا إلى الإمارات ومرت بسلطنة عمان عندما اصطدمت الطائرة بجسمها.

وقال بيان لشركة الشحن البحري إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم كانوا على متنها رومانيين وبريطانيين، موضحة أنه قبل ساعات قليلة من الهجوم الليلي الذي قتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، كانت هناك محاولة فاشلة للهجوم على السفينة.

كما ذكرت الشركة أنه وبعد الهجوم استأنفت السفينة رحلتها ورافقتها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مشيرة إلى أن بريطانيا فتحت تحقيقا في الهجوم.

جدير بالذكر أن “قناة العالم” الإيرانية أفادت بأن الهجوم على السفينة جاء ردا على هجوم الأسبوع الماضي المنسوب لإسرائيل على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.