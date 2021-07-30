كورونا في إيران.. معدلات الوفيات تضاعفت مقارنة بالشهر الماضي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

أظهرت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة 30 يوليو (تموز)، أن عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا تضاعف في البلاد مقارنة بالشهر الماضي، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وبناءً على الإحصاءات الرسمية، فقد تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 270 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، كما تم تسجيل 24715 إصابة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وكانت حالات الوفاة قبل شهر واحد تصل إلى 142 حالة، وعدد المصابين 12717 إصابة في البلاد.

كما أعلن المسؤولون الطبيون في مختلف المحافظات الإيرانية عن أوضاع وخيمة في المستشفيات، فيما أكد قاسم جان بابائي، مساعد وزير الصحة الإيرانية، أن عدد حالات الحجز في مستشفيات طهران ارتفع إلى أكثر من 8500 حالة، كما أعلن عن حالات حجز مؤقتة تصل إلى 4 آلاف حالة.

وعلى الرغم من التحذيرات الواسعة من قبل الخبراء بشأن ضرورة استيراد اللقاحات، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يصرون على إنتاج اللقاح محليًا، ويأتي ذلك وسط تفشي الموجة الخامسة في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن 285 مدينة في إيران تمر بالوضعية الحمراء من المرض، بينما تمر 110 مدن بالوضعية البرتقالية، و53 مدينة في وضعية صفراء.