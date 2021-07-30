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رويترز: إيران المشتبه به الرئيسي في هجوم على ناقلة تشغلها إسرائيل قبالة عُمان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

هجوم على ناقلة

قالت مصادر أوروبية وأمريكية مطلعة على تقارير مخابرات يوم الجمعة إن إيران هي المشتبه به الرئيسي في هجوم على ناقلة منتجات نفطية تشغلها إسرائيل قبالة عُمان لكن من السابق لأوانه التيقن من ذلك.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الناقلة ميرسر ستريت، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، تعرضت فيما يبدو لهجوم بطائرة مسيرة. وأكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن وقوع الهجوم لكنه لم يذكر تفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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