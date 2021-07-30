إيران تقر باستهداف سفينة بحر العرب.. وإسرائيل تتوعد برد "قاس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترفت إيران، مساء الجمعة، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيلية بضرورة الرد بشكل صارم.

ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن مصادر قولها، إن الهجوم على السفينة "الإسرائيلية" جاء ردا على هجوم إسرائيل على مطار "الضبعة" السوري، دون مزيد من التفاصيل.



ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى "رد قاس" على الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان.

وقال في بيان ردا على الهجوم الإيراني على سفينة في بحر العرب: "إيران ليست مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدر للإرهاب الذي يضر العالم كله".



وأضاف: "يجب ألا نظل صامتين في وجه الإرهاب الإيراني الذي يضر أيضًا بحرية الملاحة"، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب.

وتابع: "لقد ذكرت له الليلة ضرورة الرد بقسوة على الهجوم على السفينة التي قتل فيها مواطن بريطاني، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت تعليماتي للسفارات في واشنطن ولندن والأمم المتحدة للعمل مع محاوريهم في الحكومات والوفود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وعقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون مشاورات بعد هجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيليةً في المحيط الهندي، ما أدى لمقتل 2 من طاقمها.



وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12) إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أجرى مشاورات عاجلة مع رئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في المؤسسة الأمنية حول الهجوم الإيـراني على سفينة الشحن".

وتدار السفينة من قبل شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وبدورها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي إنه "من الصعب أن تتجاهل إسرائيل الهجوم الإيـراني على السفينة في خليج عُمان".

وأضاف: "التقديرات في إسرائيل هي أن إيـران هاجمت السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر مرتين".

وتابع: "لم يتسبب الهجوم الأول عن أي أضرار، لكن الهجوم الثاني الذي وقع بعد ساعات ألحق أضرارًا بجسر القيادة الذي كان الطاقم يقف عليه، مما أسفر عن مقتل شخصين، بريطاني وروماني".

وأعلنت الشركة الإسرائيلية المشغلة للسفينة في وقت سابق، مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متنها.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12) "على ما يبدو كانت وسيلة الهجوم طائرة انتحارية بدون طيار ضربت جسر السفينة".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إيران هي المسؤولة، وأضاف: "هذا العمل السافل موجه ضد الملاحة الدولية".

وتابع المصدر "هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يسقط فيها ضحايا"، مضيفا: "إنه عمل إرهابي ضد شركة مدنية".

وفي وقت سابق اليوم، ألمح الحرس الثوري الإيراني، ضمنياً إلى تبنيه الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل عُمان.

وقال حساب الحرس الثوري في "تويتر"، إن صمت المجتمع الدولي في وجه "عدوان" إسرائيل أمر غير مقبول، في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بسوريا.