"توي" تسدد قروض الجائحة.. كيف خفضت أكبر شركة سياحة في العالم ديونها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكملت مجموعة السياحة الألمانية "توي"، بيع فنادقها إلى سلسلة فنادق "ريو" الإسبانية، لسداد قروض الشركة التي حصلت عليها خلال الجائحة.

وأضافت، أكبر شركة سياحة في العالم، أنها حصلت على نحو 541 مليون يورو (642 مليون دولار) كدفعة أولى من ثمن الصفقة.

ومن المقرر أن تدفع "ريو"، نحو 130 مليون يورو أخرى، مقابل حصة "توي"، في حزمة أصول عقارية مشتركة بحلول 2023.

واستثمارات "توي"، المدعومة من الحكومة الألمانية في مجال الفنادق تشمل 19 فندقا قائما، وفندقين تحت الإنشاء، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيتم استخدام حصيلة بيع هذه الفنادق لسداد القروض التي حصلت عليها المجموعة السياحية العملاقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن استراتيجية "توي"، المستقبلية تقليل حجم محفظتها العقارية، والتركيز على نشاطها الرئيسي في تشغيل وتسويق الفنادق.

ولن تتأثر الشركة المشتركة مع "ريو"، التي تدير 100 فندقا ومنتجعا في 19 دولة بصفقة بيع فنادق "توي".

حجوزات تفوق المعدلات

ومنتصف الشهر الماضي، قالت مجموعة "توي"، أكبر شركة سياحة في العالم، إن حجوزات الألمان للعطلات عادت مجددا بمعدلات أعلى من قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال ماريك أندريستساك، رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة في بيان:" اللحاق بركب العطلات هذا الصيف على أشده حاليا ويبدو أن نزعة الزبائن للسفر في تزايد يومي".

تحسن الوضع في أوروبا

وأضاف أندريستساك، حسب رويترز، أن الحجوزات منذ مايو/أيار الماضي فاقت الأسابيع المماثلة في 2019، مشيرا إلى أن الطلب قوي بشكل خاص على وجهتي جزر "البليار" و"الكناري" في إسبانيا، إضافة إلى اليونان وتركيا.

ويتحسّن الوضع الصحي في الاتحاد الأوروبي، الذي يعيد فتح أبوابه أمام السياح الأمريكيين، فيما تستعد فرنسا للتوقف عن فرض الكمامات في الهواء الطلق بينما بات التطعيم إلزاميا لجزء من سكان موسكو.

كذلك، صادق الاتحاد الأوروبي، على أول خطتين للإنعاش الوطني في البرتغال وإسبانيا، حسب وكالة فرانس برس.