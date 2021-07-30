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جرحى في اشتباك بالعاصمة الألمانية

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بغداد - ياسين صفوان - ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية أن شخصا أطلق النار في اشتباك وقع في مرأب للسيارات أمام متجر في شمال برلين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
وقالت الصحيفة إن الشخص الذي أطلق النار لم يتم توقيفه من قبل الشرطة وما يزال هاربا.

وأوضحت، نقلا عن مصدر أمني، أن المصابين جراء إطلاق الرصاص هم 3 رجال وامرأة.

وقالت شرطة برلين إن العملية لا تزال جارية لاعتقال مطلق النار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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