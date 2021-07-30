جرحى في اشتباك بالعاصمة الألمانية

وقالت الصحيفة إن الشخص الذي أطلق النار لم يتم توقيفه من قبل الشرطة وما يزال هاربا.

وأوضحت، نقلا عن مصدر أمني، أن المصابين جراء إطلاق الرصاص هم 3 رجال وامرأة.

وقالت شرطة برلين إن العملية لا تزال جارية لاعتقال مطلق النار.

