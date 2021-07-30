المنتخب العراقي يتجه للتفاوض مع مدرب هولندي

وقال مصدر في وزارة الشباب والرياضة في حديث لـ الخليج 365، إن "وفداً برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، يتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتفاوض مع ادفوكات على تدريب المنتخب الوطني".وبين المصدر، أن "حكاية المدرب كارلوس كيروش ربما انتهت بسبب عدم رده على اتصالات التطبيعية حتى الان".

ومؤخراً، قرر الهولندي ادفوكات ذو الـ74 عاما التراجع عن قرار اعتزاله التدريب الذي اعلنه قبل عام.

وكان ادفوكات قد مثل 10 اندية لاعباً في خط الوسط في بلدان امريكا و هولندا وبلجيكا.

وعلى المستوى التدريبي، حقق هذا المدرب عدة القاب مع الاندية التي دربها، وابرز تلك الانجازات: (الدوري الاوروبي، الدوري الاسكتلندي، والدوري الروسي)، كما فاز بكأس السوبر الاوروبي، وكأس هولندا واسكتلندا.



وجاء ترتيبه 356 عالمياً حسب اخر مهمة تدريبية له عام 2019، فيما لم يدخل ضمن تصنيف المدربين العالميين في سنتي 2020 و 2021 بسبب اعتزاله التدريب.