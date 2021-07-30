انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - منصب الرئيس :
1- عدنان درجال " الزوراء"
2- شرار حيدر " الكرخ"
منصب النائب الاول:
منصب النائب الثاني:
منصب العضوية: "27 مرشح يتنافسون على 10 مقاعد"
1- احمد الموسوي "مصافي الوسط"
2- فراس بحر العلوم "نفط الوسط"
3- جواد نجم الجبوري "الاتحاد الفرعي لصلاح الدين"
4- حسين العنكوشي "الديوانية"
5- محمد ناصر شكرون "نفط البصرة"
6- كامل زغير "الحسين"
7- يحيى زغير "نفط ميسان"
8- فالح موسى "الصناعة"
9- غالب الزاملي "الشرطة"
10- طه الزاخولي "زاخو"
11- كوفند عبدالخالق مسعود "الاتحاد الفرعي في اربيل"
12- طاهر بلص "الميناء"
13- رشا طالب "القوة الجوية"
14- مالح مهدي "الاتحاد الفرعي في المثنى"
15- عماد فاهم "الاتحاد الفرعي في الديوانية"
16- علي خلف "الصناعات الكهربائية" ان هبط فريقه سينسحب .
17 - نعيم صدام "الكهرباء"
18- غانم عريبي "امانة بغداد"
19- علي عبيس "بابل"
20- خليل ياسين "الاتحاد الفرعي في الكوت"
21- خلف جلال "الإتحاد الفرعي في ديالى"
22- صدام عزيز "سامراء" اذا فاز سينسحب
23- رحيم لفته "النجف"
24- عصام الدخيل "الرمادي"
25- دكتور ديار "السليمانية"
26- جليل زغير "الناصرية"
27- محمود مجيد بيشمركة السليمانية (منسحب)
28- يحيى كريم "انسحاب"
1- عدنان درجال " الزوراء"
2- شرار حيدر " الكرخ"
منصب النائب الاول:
1- علي جبار " ميسان "
منصب النائب الثاني:
1- يونس محمود " رابطة اللاعبين الدوليين"
2- عبدلله مجيد " اربيل" انسحب رسميا
منصب العضوية: "27 مرشح يتنافسون على 10 مقاعد"
1- احمد الموسوي "مصافي الوسط"
2- فراس بحر العلوم "نفط الوسط"
3- جواد نجم الجبوري "الاتحاد الفرعي لصلاح الدين"
4- حسين العنكوشي "الديوانية"
5- محمد ناصر شكرون "نفط البصرة"
6- كامل زغير "الحسين"
7- يحيى زغير "نفط ميسان"
8- فالح موسى "الصناعة"
9- غالب الزاملي "الشرطة"
10- طه الزاخولي "زاخو"
11- كوفند عبدالخالق مسعود "الاتحاد الفرعي في اربيل"
12- طاهر بلص "الميناء"
13- رشا طالب "القوة الجوية"
14- مالح مهدي "الاتحاد الفرعي في المثنى"
15- عماد فاهم "الاتحاد الفرعي في الديوانية"
16- علي خلف "الصناعات الكهربائية" ان هبط فريقه سينسحب .
17 - نعيم صدام "الكهرباء"
18- غانم عريبي "امانة بغداد"
19- علي عبيس "بابل"
20- خليل ياسين "الاتحاد الفرعي في الكوت"
21- خلف جلال "الإتحاد الفرعي في ديالى"
22- صدام عزيز "سامراء" اذا فاز سينسحب
23- رحيم لفته "النجف"
24- عصام الدخيل "الرمادي"
25- دكتور ديار "السليمانية"
26- جليل زغير "الناصرية"
27- محمود مجيد بيشمركة السليمانية (منسحب)
28- يحيى كريم "انسحاب"
بالإضافة إلى ذلك فان 5 من المرشحين لمنصب العضوية غير مستوفين الشروط لأسباب متعددة.
وأغلقَ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤.
وأشارت الهيئة التطبيعية في بيان، إلى "تسلم الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب احد المرشحين ليبقى العدد ٢٧".