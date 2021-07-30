المنافذ تعلن ضبط مواد دوائية بدون موافقات وزارة الصحة

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تمكن منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنتين تحملان (سدادات للإستخدام الدوائي ومكاييل لقياس جرعة الدواء) بدون موافقات وزارة الصحة معدة للتهريب".

وأشارت إلى أنه "جرت عملية الضبط بعد تدقيق الاوراق الرسمية ومطابقتها مع الحمولة خارج الحرم الكمركي حيث تبين وجود التلاعب بوصفها".



وأكدت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".