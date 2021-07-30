محافظة جنوبية تصدر تنويهاً بشأن لقاحي استرازينيكا وفايزر

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بشأن توافر لقاحي استرازينيكا (الجرعة الثانية)، وفايزر في مراكزها الصحية.

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن عن توفر لقاح استرازينيكا (الجرعة الثانية) في مراكزنا الصحية؛ عليه يرجى من المواطنين الذين استلمو الجرعة الاولى وحان موعد تلقيحهم بالجرعة الثانية مراجعة المراكز الصحية للتلقيح اعتبارا من يوم غد".



وأعلنت الدائرة أيضاً "توفر لقاح فايزر يوم الاثنين المقبل في جميع منافذ اللقاحات بعد استلام حصة المحافظة من وزارة الصحة".

