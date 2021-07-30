سامراء يهزم الصناعات الكهربائية ويتأهل لدوري الكرة الممتاز

حقق نادي سامراء في كرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً على نادي الصناعات الكهربائية، في مباراة (البلاي اوف) لتحديد الفريق الذي سيتواجد في دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد.

وتغلبَ فريقُ سامراء على نظيره فريق الصناعات الكهربائية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (٢/٤) في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب الشعب الدولي ضمن ملحق الممتاز. وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الايجابي (١-١).



وبانتصار فريق سامراء فقد صعدَ الى الدوري الممتاز للموسم المقبل. وبانتصار فريق سامراء فقد صعدَ الى الدوري الممتاز للموسم المقبل.