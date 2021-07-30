4 جرحى في إطلاق نار بساحة انتظار للسيارات في برلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط 4 جرحى في إطلاق نار، مساء الجمعة، بساحة انتظار للسيارات أمام متجر شمالي العاصمة الألمانية برلين.

وإثر الحادث، نفذت الشرطة، عملية أمنية واسعة النطاق في الموقع، وأغلقت الشوارع المجاورة.

ووفق تقارير صحفية ألمانية، سقط 4 جرحى في إطلاق النار. فيما لا تزال خلفية الحادث غير معروفة.

وقالت شرطة برلين إن العملية الأمنية لا تزال جارية. بينما قال الدفاع المدني إن المصابين هم 3 رجال وامرأة واحدة، نقلوا إلى المستشفى.

بدورها، نقلت صحيفة بيلد الألمانية "خاصة" عن مصادر أمنية إن "الجاني هرب من الموقع والشرطة تبحث عنه".

وكان شهود عيان أبلغوا الشرطة في بداية إطلاق النار، أن هناك شجار في ساحة انتظار السيارات، أطلق فيه طلقة نارية واحدة على الاقل.

ورغم أن البلاغ كان عن إطلاق نار، فإن صحيفة بيلد نقلت عن شهود إن شخص واحد فقط أصيب بطلق ناري، فيما أصيب آخر جراء طعن سكين، وثالث نتيجة ارتطام رأسه بالأرض، أما الرابع فلا تزال ظروف إصابته غير معروفة.