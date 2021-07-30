إحالة حارس الغنوشي و3 آخرين منتمين لحركة النهضة الإخوانية بتونس للتحقيق

الشارقة - اميمة ياسر -

أحالت المحكمة الابتدائية في تونس، أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة الإخوانية إلى قاض التحقيقات لاتهامهم في أعمال عنف.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن مصدر بالمحكمة الابتدائية، أن المنتمين إلى حركة النهضة المحالين إلى التحقيقات من بينهم عضو بمجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، وأحد طاقم البروتوكول التابع لراشد الغنوشي زعيم الحركة، وحارسه الشخصي السابق.

وفي وقت سابق هدد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد، اليوم الجمعة، إيطاليا والاتحاد الأوروبي، قائلا: "500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير".

وأضاف الغنوشي، خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس".

وفي سياق متصل، لمح راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد، إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته، وفقا لقناة “العربية”.

وهدد زعيم حركة النهضة، إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته.