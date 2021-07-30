شكرا لقرائتكم خبر عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للقرى الأقل دخلا.. من أهداف حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي مبادرة حياة كريمة على شق للرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف إفادة حوالي 58 مليون مواطن بكافة مراحل المبادرة. وبناء عليه، يُمكن تلخيص أهداف المبادرة فى النقاط التالية كما رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.

إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.