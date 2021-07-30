محافظ بني سويف يحيل رئيسي المنطقتين الأولى والرابعة للتحقيق بسبب النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيسي المنطقتين الأولى والرابعة للتحقيق، لتدني مستوى نظافة الشوارع، والتراخي في رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين، وذلك خلال جولة مفاجئة على الشوارع والميادين.

تابع المحافظ خلال الجولة الحالة العامة للنظافة، والإشغالات بالشارع، ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري، ومدى تحقيق السيولة المرورية.

وكلف المحافظ بتحرير محضر لصاحب تشوينات مواد وخامات بناء بشارع أحمد عرابي، مع التشديد على المرور الميداني ومنع تكرار مثل تلك الأعمال المخالفة.