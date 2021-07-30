دبلومات وثانوية عامة.. مضاعفة أعداد المقبولين بمعهد السكة الحديد لـ200 طالب العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد المهندس طه رجب، مدير المعهد الفني لفوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، أن المعهد يستعد لاستقبال دفعة جديدة هذا العام من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات"، والدبلومات الفنية "صناعي".

وأضاف رجب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم مضاعفة عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بالمعهد إلى الضعف، موضحًا أنه سيتم قبول 200 طالب، مقسمين إلى 100 طالب بالثانوية العامة و100 طالب لخريجي الدبلومات الفنية "قسم صنايع".

وأوضح مدير المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالمعهد من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الثانية، مؤكدا أنه سيتم تحديد المجموع وفقًا للتنسيق.

ولفت إلى أنه هناك عدة اختبارات للقبول بالمعهد سيعلن عنها في وقت لاحق.