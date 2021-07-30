تونس: إيقاف النائب ياسين العياري

أوقفت قوات الأمن التونسية، النائب بالبرلمان ياسين العياري. وقال أفراد من عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم اقتياد العياري، لأسباب غير معلومة، بينما أكد محاميه مختار الجماعي أن «فرقة من الأمن الرئاسي متكونة من 30 شخصا وأسطول من السيارات طوقوا منزل العياري وأخذوه».



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