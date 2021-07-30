نجل القذافي يعود للظهور ويلمح إلى احتمال الترشح للرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سيف الإسلام القذافي، أنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا، بعد عقد من الفوضى، ولمح إلى احتمال الترشح للرئاسة.

وقال سيف الإسلام (49 عاماً) الذي ظهر للمرة الأولى منذ أربع سنوات إن السياسيين الليبيين «لم يجلبوا إلا البؤس. حان الوقت للعودة إلى الماضي. البلد جاثٍ على ركبتيه... لا مال ولا أمن. لا توجد حياة هنا».

وأضاف سيف الإسلام أنه أصبح الآن «رجلاً حراً»، ويخطط لعودة سياسية، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وصرّح أنه «بعدما خاب أملهم من الثورة»، أدرك المتمردون الذين أسروه «أخيراً أنه قد يكون حليفاً قوياً».

وبعد عقد من الصراع على السلطة على خلفية التدخل الأجنبي، تولت شؤون ليبيا حكومة مؤقتة في مارس مكلفة توحيد المؤسسات من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مزدوجة في ديسمبر.