في طريقها للإمارات.. مقتل اثنين من طاقم سفينة تديرها شركة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

قالت شركة "زودياك ماريتايم" (Zodiac Maritime) الإسرائيلية اليوم الجمعة إن سفينة تديرها تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.



وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سفينة ميرسر ستريت -التي تعرضت لهجوم- تملكها اليابان، لكن تديرها شركة السفن الإسرائيلية "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.



وأضافت الإذاعة أن السفينة كانت فارغة من الحمولة وفي طريقها إلى أحد موانئ الإمارات، كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إن الوزارة تحقق بتقارير عن الهجوم.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة تم استهدافها في هجوم في قبالة سواحل عمان، مضيفة أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.



وأصدرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية بيانا مقتضبا ذكرت فيه أن "التحقيق جار في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية"، ولكنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.



ويقع الموقع -حسب البيان- على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط. ولم يصدر عن السلطنة تعليق -على الفور- يتعلق بالهجوم. ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على طلب للتعليق.



ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا، منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، وكانت هناك سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة.



المصدر : وكالات

