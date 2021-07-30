في نشرة السومرية المسائية تشاهدون.. كورونا وحظر التجوال وملف الانتخابات

= تحذيرات من كارثة صحية بعد تزايد اعداد الاصابات بكورونا.. والمستشفيات تعجز عن استقبال جميع المرضى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012