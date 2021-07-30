انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية المسائية تشاهدون.. كورونا وحظر التجوال وملف الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد استعادة آلاف القطع الأثرية من واشنطن.. الكاظمي يوجّه بافتتاح المتحف العراقي امام الجمهور والباحثين.
= المفوضية تتمسك بموعد الانتخابات المبكرة.. وتؤكد عدم تقديم اي مرشح طلبا رسميا للانسحاب
= تحذيرات من كارثة صحية بعد تزايد اعداد الاصابات بكورونا.. والمستشفيات تعجز عن استقبال جميع المرضى.
= لا حظر شامل للتجوال خلال الوقت الحالي.. والعمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن اصدار باجات الاستثناء.