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في نشرة السومرية المسائية تشاهدون.. كورونا وحظر التجوال وملف الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد استعادة آلاف القطع الأثرية من واشنطن.. الكاظمي يوجّه بافتتاح المتحف العراقي امام الجمهور والباحثين.
= المفوضية تتمسك بموعد الانتخابات المبكرة.. وتؤكد عدم تقديم اي مرشح طلبا رسميا للانسحاب

= تحذيرات من كارثة صحية بعد تزايد اعداد الاصابات بكورونا.. والمستشفيات تعجز عن استقبال جميع المرضى.

= لا حظر شامل للتجوال خلال الوقت الحالي.. والعمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن اصدار باجات الاستثناء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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