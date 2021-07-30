بكمين محكم.. شرطة بابل تلقي القبض على مبتز الالكتروني

وقالت شرطة بابل في بيات تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير في محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على مبتز الكتروني أقدمَ على ابتزاز إحدى الفتيات بمبلغ مالي قدره ١٫٢٥٠٫٠٠٠ مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".واضافت ان "العملية تمت بعد ورود بلاغ الى الشعبة من ذوي الفتاة، واستدراج المتهم بكمين أمني مُحكم وسط مدينة الحلة، والقبض عليه متلبس أثناء تسليم المبلغ الذي تم الاتفاق عليه".

واشارت شرطة بابل الى انه "تم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال باقي الإجراءات القانونية".

