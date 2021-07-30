تركيا تعلن استهداف 40 هدفاً لـ'حزب العمال الكردستاني' شمالي العراق

وبحسب بيان الوزارة: "دمرت المقاتلات التركية أمس الخميس مواقع الإرهابيين في مناطق جبال قنديل وغارة وهاركوك وزاب"، مشيرة إلى أن "الأهداف المدمرة شملت مخابئ ومستودعات ذخيرة ومقرات".

وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها، حتى تحييد آخر إرهابي".



وأطلقت القوات التركية في مايو/أيار الماضي "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق بزعم محاربة حزب العمال الكردستاني.