انت الان تتابع خبر تركيا تعلن استهداف 40 هدفاً لـ'حزب العمال الكردستاني' شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تدمير 40 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق بغارات شنها الطيران التركي.
وبحسب بيان الوزارة: "دمرت المقاتلات التركية أمس الخميس مواقع الإرهابيين في مناطق جبال قنديل وغارة وهاركوك وزاب"، مشيرة إلى أن "الأهداف المدمرة شملت مخابئ ومستودعات ذخيرة ومقرات".
وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها، حتى تحييد آخر إرهابي".
وأطلقت القوات التركية في مايو/أيار الماضي "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق بزعم محاربة حزب العمال الكردستاني.
وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها، حتى تحييد آخر إرهابي".
وأطلقت القوات التركية في مايو/أيار الماضي "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق بزعم محاربة حزب العمال الكردستاني.