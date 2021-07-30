إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة حوثية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وأضاف التحالف أن "جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

ولا تتوقف مليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذ هجمات إرهابية على خطوط الملاحة الدولية، لإرباك الممرات الدولية، عبر زوارق مفخخة وصواريخ وطائرات مسيرة وألغام إيرانية الصنع.

وأكدت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، أن "استمرار المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب عمل إرهابي جبان يستهدف مصالح العالم، ويمثل تهديدا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين" .

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية والملاحة الدولية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.