شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تشرد آلاف اللاجئين الروهينجا شرق بنجلادش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى اليوم الجمعة إن أمطارا موسمية غزيرة تسببت هذا الأسبوع في سيول جارفة وانهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين الروهينجا المسلمين في جنوب شرق بنجلادش وشردت آلافا منهم.

وقال مدير المنطقة مأمون الرحمن رشيد إن ستة على الأقل من الروهينجا، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما لقي 15 من مواطني بنجلادش حتفهم وحاصرت الفيضانات أكثر من مئتي ألف شخص في كوكس بازار.

ويعيش قرابة مليون من الروهينجا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية وتمثل المخيمات أكبر مستوطنة للاجئين في العالم بعد أن فروا أمام حملة عسكرية في ميانمار المجاورة في عام 2017.

وقالت رقية بيجوم وهي من لاجئي الروهينجا "هذا مثل كابوس... لم أر مثل هذه الفيضانات في المخيمات على مدى أربع سنوات".