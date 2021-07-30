شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تلغي ارتداء القفازات في المتاجر والأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت موسكو اليوم الجمعة ارتداء القفازات في الأماكن العامة والمحال مع بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية أدنى من 4000 حالة يوميا بعدما كانت أكثر من 7000 حالة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وسجلت موسكو اليوم الجمعة 3481 حالة إصابة جديدة و76 وفاة رغم أن عدد الإصابات اليومية على مستوى البلاد، والذي بلغ 23564 إصابة، ظل قريبا من المستويات المسجلة في بداية الشهر في حين بلغ عدد الوفيات 794 على مستوى البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.