رغم ارتفاعه.. الدولار بصدد أكبر خسارة أسبوعية منذ شهرين

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 91.966. لكن المؤشر منخفض واحدا بالمئة للأسبوع، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له منذ أول مايو أيار.

ونزل اليورو 0.07 بالمئة مقابل الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى في شهر، بعد أن أظهرت البيانات نمو اقتصاد منطقة اليورو أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لتخرج من الركود الذي تسببت فيه الجائحة، بينما قفز التضخم متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين المئة في يوليو تموز.



وعوض اليوان الصيني كل خسائره من التهاوي الحاد الذي مني به يوم الثلاثاء ليسجل 6.4609 للدولار.