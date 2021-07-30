انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حسمت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول مسألة حظر التجوال في عموم العراق.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً طيلة ايام الاسبوع".
وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".
وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".