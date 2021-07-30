العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً طيلة ايام الاسبوع".

وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".

