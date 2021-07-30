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العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال

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بغداد - ياسين صفوان - حسمت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول مسألة حظر التجوال في عموم العراق.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً طيلة ايام الاسبوع".

وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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